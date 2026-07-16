CANICATTI’. Dopo anni di inattività, il Cine Teatro Odeon si prepara a riaprire le porte e a restituire a Canicattì uno dei suoi principali luoghi di aggregazione culturale. La storica struttura, punto di riferimento per generazioni di spettatori provenienti anche dai comuni dell’hinterland agrigentino e nisseno, tornerà a ospitare cinema, spettacoli teatrali ed eventi a partire dal prossimo autunno.

A promuovere il rilancio è l’imprenditrice canicattinese Lidia Lo Brutto, che ha deciso di investire nel recupero della sala con l’obiettivo di restituire alla città uno spazio dedicato alla cultura e alla socialità.

La gestione affidata a Lidia Lo Brutto

L’iniziativa nasce da un progetto che unisce l’aspetto imprenditoriale a quello personale. Lo Brutto spiega infatti di essere legata all’Odeon da numerosi ricordi e di aver scelto di riportare in vita un luogo simbolo della comunità.

L’obiettivo dichiarato è quello di fare del teatro un punto di incontro aperto alla cittadinanza, capace di valorizzare cinema, spettacolo e iniziative culturali.

Francesco Bellia guiderà la direzione artistica

Per il nuovo corso dell’Odeon la proprietà ha affidato la direzione artistica e organizzativa a Francesco Bellia, fondatore e direttore artistico del Premio Internazionale Donnafugata.

Bellia sarà chiamato a coordinare la programmazione e a sviluppare un progetto culturale che coinvolga l’intero territorio, dalle scuole alle associazioni, con una proposta multidisciplinare rivolta a pubblici di ogni età.

«L’obiettivo – ha dichiarato – è restituire a Canicattì e al territorio circostante un polo culturale aperto a tutti, capace di coinvolgere l’intera comunità senza distinzioni».

Il cartellone sarà presentato il 28 luglio

Grazie ai rapporti costruiti negli anni con artisti e produzioni teatrali, è già stato predisposto un cartellone nazionale di spettacoli che sarà presentato ufficialmente lunedì 28 luglio alle 18, nella Sala Congressi della Banca San Francesco di Canicattì.

Nel corso dell’incontro saranno illustrati anche gli obiettivi della nuova gestione, che punta a trasformare il Cine Teatro Odeon in un centro culturale stabile e dinamico, destinato a ospitare non soltanto spettacoli teatrali e cinematografici, ma anche iniziative capaci di animare la vita culturale della città durante tutto l’anno.

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