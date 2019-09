Workshop partecipazione politica e innovazione ad Agrigento. Presenti i portavoce del M5Stelle

Il MoVimento 5 Stelle di Agrigento propone un workshop dedicato alla partecipazione politica e all’innovazione. I cittadini devono essere sempre più pronti a interpretare le sfide dell’oggi per mettere in campo le soluzioni di sviluppo al servizio della collettività del domani. I partecipanti all’evento non saranno dei semplici spettatori, ma verranno chiamati a utilizzare degli strumenti che faciliteranno la trasformazione di un’idea in progetto. Da dove bisogna cominciare per realizzare anche la più semplice intuizione?

Al workshop parteciperà lo scrittore Alessandro Cacciato, che esporrà alcune strategie innovative utili alla realizzazione di idee progettuali e Salvatore Palumbo del Dottorato di Ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Palermo. Saranno inoltre presenti i portavoce del Movimento 5 Stelle Ignazio Corrao, Michele Sodano, Dino Giarrusso e Rosalba Cimino.

L’iniziativa si svolgerà ad Agrigento domenica 22 settembre a partire dalle ore 10.30 presso il Caffè Letterario Luigi Pirandello in Contrada Kaos, Villaseta, Agrigento. Ingresso libero. https://www.facebook.com/events/1130695190652667/