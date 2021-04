Sabato prossimo, 24 aprile, è in programma il “ Workshop di Disegno con Pastelli in spiaggia” organizzato dall’Associazione Immagina e l’Artista Russa Nadya Hope. Si svolgerà in una spiaggia di San Leone, in un pomeriggio alla ricerca della bellezza e della connessione con la natura. L’iniziativa è rivolta a tutti coloro che vogliano acquisire le competenze basilari del disegno con i pastelli, le basi della composizione e poter in poche ore realizzare un disegno di paesaggio marino, oltre a passare una bella giornata di sole e creatività.

Le nozioni teoriche e pratiche provvederanno a far comprendere agli allievi come utilizzare i pastelli. “All’inizio faremo dei piccoli esercizi- dicono gli organizzati- per imparare la tecnica del disegno facendo delle sfumature di colori. Capiremo come trovare il soggetto per i nostri disegni, la composizione e come trasferire l’immagine su un foglio di carta per realizzare il primo disegno con questa tecnica. Alla fine della giornata faremo una revisione dei disegni con i consigli del docente. Al termine del Workshop gli allievi avranno acquisito le competenze basilari del disegno con i pastelli e sapranno come esplorare le tecniche e come scegliere i materiali.”