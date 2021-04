Apple Ricondizionati: ecco i grandi sconti di Smart Generation

I prodotti targati Apple si sa, affascinano molte persone: design accattivante, fluidità nell’interfaccia, ottime macchine anche per il lavoro.

Ma è ben risaputo che hanno dei prezzi non propriamente abbordabili per tutte le tasche, specie in questo periodo.

Tuttavia, se avete bisogno di comprare un nuovo dispositivo Apple, che sia un iPhone o un MacBook, e volete spendere meno e allo stesso tempo, aiutare l’ambiente, allora dovreste prendere in considerazione l’acquisto di prodotti Apple ricondizionati.

Gli Apple ricondizionati sono semplicemente dei dispositivi usati, ma spesso anche semplicemente solo aperti e subito restituiti, rimessi completamente a nuovo dopo un minuzioso processo di controllo.

Anche la stessa casa produttrice Apple mette a disposizione dei modelli, talvolta, ma è facile rimanere senza, poiché sono pochi e vanno letteralmente a ruba.

Per questo motivo in molti si affidano al web e in particolare sempre più persone scelgono di acquistare un dispositivo ricondizionato Smart Generation nota azienda leader di settore, estremamente affidabile dove poter trovare tantissimi modelli di usato garantito Apple.

Sul loro e-commerce potete trovare ogni giorno dispositivi Apple ricondizionati di tutti i tipi per soddisfare ogni vostra esigenza.

Oltre al catalogo estremamente fornito, Smart Generation ha anche dei prezzi davvero convenienti e offerte speciali: in questo ultimo periodo, in particolare, potete trovare tutti i prodotti della sezione Apple scontati al 70%.

Questo è dunque il momento perfetto per sostituire i vostri vecchi Apple senza spendere troppo.

Apple ricondizionati: quali prodotti è possibile acquistare

Ci sono Mac Pro Ricondizionati e MacBook Ricondizionati perfetti per lo smart working, oppure si potrebbe optare per degli iPad se invece siete studenti e volete prendere appunti in modo più facile e veloce, ma anche optare per diversi iPhone ricondizionati, se quello che desiderate è un nuovo cellulare.

Il consiglio migliore è quello di monitorare costantemente il loro sito, poiché il team di Smart Generation aggiorna settimanalmente tutta la scontistica dei loro prodotti, aggiungendo anche degli sconti speciali in occasioni delle varie festività che vi sono durante l’anno.

Gli sconti sono anche un modo per invogliare gli utenti a fare degli acquisti più consapevoli e rispettosi dell’ambiente.

Acquistare prodotti Apple ricondizionati vuol dire infatti anche dare il proprio contributo all’abbattimento dei rifiuti elettronici.

Altri motivi per cui conviene scegliere Smart Generation

Ma se non siete ancora convinti nell’ acquistare da Smart Generation, eccovi altri motivi.

I loro prodotti Apple ricondizionati risultano così economici non perché di bassa qualità, ma per un’elevata disponibilità di prodotti e anche grazie alle numerose convenzioni con i migliori fornitori internazionali; per questo motivo possono garantire i prezzi migliori sul mercato dei ricondizionati.

Sicuramente possono sorgere alcuni dubbi sulla longevità di alcuni Mac disponibili sull’e-commerce, ma non c’è nulla da temere con Smart Generation.

L’azienda si occupa infatti di sottoporre ogni Mac ad un attento Processo di Ricondizionamento, per revisionare l’hardware, il software e sostituire eventuali componenti non più funzionanti.

Inoltre, la vita di ogni Mac potrebbe durare fino a 15 anni dalla sua fabbricazione.

Un altro motivo per scegliere Smart Generation è anche l’elevata garanzia su ogni prodotto acquistato.

Si parte da 12 mesi di garanzia, ma può essere comunque estesa fino a 24 mesi.

In questi mesi è prevista anche un’assistenza tecnica sempre presente per risolvere qualsiasi problema/dubbio.

Una caratteristica fondamentale di questa azienda è l’assoluta trasparenza nei confronti dei loro clienti.

I dispositivi sono infatti divisi in gradi che stabiliscono, appunto, il grado di usura di ciascun prodotto.

I gradi vanno dalla A+ (che corrisponde ad un dispositivo perfetto), fino al grado C (che indica i prodotti più usurati ma anche quelli più economici).

Per confermare ciò, ogni prodotto è accompagnato da foto molto accurate, così da non riservare nessuna sorpresa ai clienti, che possono scegliere il grado che preferiscono.