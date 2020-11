Winery Tasting Sicily: il portale dell’Enoturismo in Sicilia!

L’enoturismo può solo fare bene!

La degustazione dei vini siciliani è un’esperienza da vivere, anche adesso.

Sicuramente verranno tempi migliori, usciremo di nuovo in numerosa e chiassosa compagnia per respirare senza mascherina la gioia di vivere. A contatto con la bellezza della natura, in luoghi che non recano alcun segno di ciò che è divenuto solo un ricordo, sarà rigenerante passeggiare tra rigogliosi vigneti e ammirare gli splendidi paesaggi della nostra amata isola. Scegliere la degustazione di vini da vivere in una cantina siciliana rappresenterà il modo migliore per brindare insieme alla rinascita. Occorrerà solo organizzare con attenzione e con cura l’esperienza della nostra perfetta degustazione enogastronomica!

Tuttavia, non dimentichiamo che è possibile realizzare una visita in cantina con degustazione vini anche adesso. Il tutto nel pieno rispetto del protocollo di sicurezza; basta solo avere del tempo a disposizione per il nostro benessere psicofisico.

Come scegliere l’esperienza enoturistica?

È importante mappare con cura il territorio e la cantina da visitare, orientati dalle nostre preferenze o dalle curiosità sui vini da degustare. Scegliere bene la cantina e il menù dove trascorrere le nostre ore felici.

Come prenotare in modo veloce?

Per procedere in modo semplice e anche veloce nella scelta, consultare il portale winerytastingsicily.com aiuta ad esplorare il vasto e variegato panorama vitivinicolo della Sicilia. Esso consente di filtrare, per provincia o per tipologia di vino, diverse e numerose proposte di degustazione nelle cantine siciliane. Winery Tasting Sicily, progettato da Dario Costanzo circa tre anni fa, consente ai winelover di prenotare l’esperienza di degustazione contattando direttamente l’azienda vitivinicola per meglio concordare giorno/orario della visita ed eventuali personali richieste.

Cosa offre l’esperienza enoturistica?

L’enoturismo, punta di diamante del settore, anche nella scorsa estate ha messo in mostra le sue qualità, rappresentando la forma più interessante di turismo sostenibile e di prossimità. Nell’estate 2020 ha consentito visite e degustazioni nel rispetto delle norme anti-Covid. Con i racconti dei vignaioli, ricchi di calore umano e di cultura, il turismo enogastronomico ha portato avanti un’importante azione di riconoscimento identitario. L’accoglienza sincera e la condivisione culturale suggellano il rapporto di amore e di rispetto tra l’uomo e la natura e rendono inestimabile il valore dell’esperienza enoturistica. Viverla significa curare l’anima, sia individuale che collettiva, e anche garantire godimento al corpo non solo con il buon vino abbinato al genuino cibo, ma anche con il sano movimento delle escursioni e di tutte le attività che rientrano nel cosiddetto turismo esperienziale. Per non parlare dei piacevoli picnic, dei rilassanti trattamenti SPA, o degli istruttivi show cooking con cui apprendere i segreti della cucina tradizionale.

Cosa significa visitare una cantina?

Visitare un’azienda vitivinicola significa non solo conoscere i processi di produzione e la bontà dei suoi prodotti ma, in maniera olistica, abbracciare anche il territorio di cui è parte dal punto di vista economico e storico culturale. Pertanto, l’esperienza della degustazione in azienda è spesso occasione per visitare altre realtà aziendali e per scoprire il ricco patrimonio artistico-monumentale dei comuni viciniori. Può pertanto risultare comodo soggiornare nei wine relais. Location suggestive, silenziose e ricche di stile, in grado di coccolare anche l’ospite più esigente. Nel portale Winerytastingsicily.com troverete diverse proposte di hospitality.

Vuoi vedere qualcosa?

Se desideri farti un’idea più concreta dei luoghi e delle esperienze offerte puoi prendere visione delle stories raccolte sul canale instagram di Winery Tasting Sicily. Esse, unitamente agli articoli del blog, raccontano le visite in alcune realtà vitivinicole della nostra splendida Sicilia. Scopri le proposte di degustazione vini su winerytastingsicily.com.