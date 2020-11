Acquista attrezzo agricolo e lo paga con assegno falso: denunciato

Ha comprato un attrezzo agricolo, pagandolo con un assegno risultato falso. I venditori, dopo l’amara scoperta, hanno presentato una denuncia. Dopo alcune indagini, gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, hanno identificato il responsabile. Si tratta di un 79enne, di Vittoria, denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per il reato di truffa. L’anziano aveva acquistato una costosa fresa da alcuni privati, e per il pagamento aveva consegnato un assegno, poi risultato fasullo. L’episodio si era verificato a Casteltermini, dove l’uomo si era recato per ritirare l’oggetto. I poliziotti ricevuta la denuncia da parte dei truffati, hanno rintracciato l’uomo, già gravato da numerosi precedenti di polizia.