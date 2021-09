“Welcome in Agrigento”, iniziativa di Koinè e da ABBA

Domenica sera ha avuto luogo “Welcome in Agrigento”, una piacevole serata di intrattenimento Live, ieri sera al Bar Portapo, nel cuore del centro storico della città. Un’iniziativa promossa dalla associazione culturale Koinè, presieduta da Francesco Novara e da ABBA, associazione B&B, Agrigento, presieduta da Settimio Vinti, con il Patrocinio dell’assemblea Regionale Siciliana, la manifestazione è fortemente voluta da Carmelo Cantone, presidente della V Commissione Sport, Turismo e Spettacolo. Un modo originale per celebrare la Sicilia e soprattutto l’amore per la città di Agrigento, attraverso i migliori talenti.

Si sono esibiti : la poetessa Stella Camllieri, il tenore di grande talento Andrea Donzella, l’attore Giugiu Gramaglia Con Danilo Verruso, presidente di Oltre Vigata, il gruppo Folcoristico Città di Agrigento diretto da Riccardo Cacicia. Ha condotto la serata Linda Amella, testi di Giada Attanasio.