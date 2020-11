Weekend fuori città: 5 mete imperdibili per la tua vacanza low cost

Un weekend fuori dalla propria città è ciò che ci vuole per ricaricare le batterie e ritrovare la grinta che si era persa a causa dello stress quotidiano.

Cambiare aria con il proprio partner, la famiglia, gli amici o anche da soli, è l’idea in più che può davvero fare la differenza. Non conta se si va in Italia o all’estero l’importante è scoprire posti nuovi e lasciarsi travolgere da profumi, tradizioni e culture diversi.

Ormai è possibile viaggiare anche a prezzi convenienti grazie anche ai numerosi portali online che raccolgono le migliori offerte low cost tra cui si può scegliere.

Come trovare le mete imperdibili per un weekend low cost

Una mini fuga dalla quotidianità si concilia molto bene con gli impegni in quanto, a volte, non è nemmeno necessario organizzarsi con il lavoro perché si sfruttano il sabato e la domenica.

Se, però, il budget è proprio ciò che spaventa, esistono dei siti specializzati, come viaggialo.com, che propongono vacanze low cost per il week end ai propri utenti, che possono così confrontare tutte le soluzioni disponibili e scegliere quella che risponde al meglio alle proprie necessità. Si passa dalle grandi capitali europee, ai maggiori centri italiani, tutti accomunati da uno stesso particolare: il prezzo basso e conveniente.

Le migliori mete da visitare in due o tre giorni

Se si è alla ricerca di un viaggio che duri pochi giorni, non occorre guardare solo le mete vicine alla propria città.

Attualmente, infatti, grazie a mezzi di trasporto sempre più efficienti e veloci si può arrivare, in poco tempo, in numerose località. L’Italia offre certamente delle perle rare di cui spesso ci si dimentica, ma se ci si vuole allontanare ancora di più, sono tanti i paesi europei che richiedono sicuramente una vista.

Perdersi tra le calle di Venezia

Venezia è senza dubbio una città turistica ma anche molto romantica. Merita certamente più di una visita per scoprire tutti i suoi tesori nascosti e anche per visitare le mostre e gli eventi non permanenti che ospita sovente durante l’anno, come la mostra del cinema o la biennale d’arte.

Se si hanno a disposizione pochi giorni si può anche pensare di girare senza meta tra le piccole calle, le viuzze strette racchiuse tra alti palazzi, che improvvisamente si aprono in una piazzetta suggestiva o su un canale, in questo modo si può respirare la Venezia autentica.

Scoprire i profumi e i sapori della campagna toscana

Passare un paio di giorni in campagna è la soluzione perfetta per rilassarsi e abbandonare le preoccupazioni quotidiane. Se si amano questi luoghi, la Toscana è la meta da scegliere.

Sono tantissimi i B&B o gli agriturismi che mettono a disposizione un’esperienza enogastronomica a 360°, quindi oltre che visitare una regione ricca di storia e di arte, si possono anche degustare i vini, gli oli e tutti gli altri prodotti che questo territorio ha da offrire.

Un giro tra i trulli di Alberobello

La Puglia è un territorio in cui chiunque si sente a casa: il calore delle persone, il buon cibo e un clima piacevole tutto l’anno la rende una delle mete più apprezzate dai viaggiatori.

Tra le località più visitate spicca senza dubbio Alberobello: camminare tra i numerosi trulli che la caratterizzano fa tornare indietro nel tempo e permette di vivere appieno la tradizione e la cultura locali. Da qui si possono anche fare delle brevi escursioni per visitare altri luoghi non lontani come: Ostuni, Polignano a mare, le Grotte di Castellana o Cisternino.

Una due giorni a Londra all’insegna dello shopping

Londra è una delle capitali europee più amate. Città cosmopolita e ricca di luoghi d’interesse è adatta a qualsiasi tipo di turismo. Qui si trovano musei, palazzi e chiese degne di nota ma anche immensi parchi verdi dove riposarsi.

Un’idea altrettanto allettante è quella di visitare questa città per dedicarsi allo shopping. Londra, infatti, è sede di grandi centri commerciali pieni di negozi alla moda, che durante i vari periodi dell’anno espongono merci differenti. È perfetta anche per tutti gli amanti degli oggetti vintage e dei mercatini delle pulci.

Malaga: mare e cultura

La Spagna non delude mai, si mangia molto bene e la movida notturna è sempre il top. Malaga, città situata sulla Costa del Sol, è perfetta da visitare in due giorni in quanto non è molto grande e offre diversi tipi di intrattenimento.

Gli amanti della cultura qui possono trovare il museo dedicato a Picasso, infatti proprio qui nacque il famoso pittore, o l’Alcazaba (la cittadella) accanto alle rovine di un teatro romano che raccontano la storia della città. Il mare è un sogno, oltre alla mondana “Malagueta” ci sono altre spiaggette un po’ più defilate per chi vuole prendere il sole in tranquillità.