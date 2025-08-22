Penultimo weekend di agosto all’insegna dal rientro dalle vacanze per migliaia di persone. Per questo weekend di fine vacanze l’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas stima oltre 12 milioni di spostamenti in tutta Italia, con ricadute anche in Sicilia. Le arterie più trafficate nell’Isola saranno:

L’A19 Palermo-Catania, principale collegamento tra le due maggiori città dell’Isola;

L’A29 Palermo-Mazara del Vallo, che serve le località balneari del Trapanese;

Le statali nei pressi dei grandi centri abitati, dove già si registra un forte volume di traffico locale.

Il rientro dalle località di villeggiatura siciliane, dalle spiagge del litorale tirrenico alle mete della costa sud, sta già generando intensificazioni lungo le dorsali tirrenica e jonica. Previsto bollino rosso per l’intera giornata di domenica 24. Proprio per agevolare gli spostamenti, Anas ha sospeso o chiuso numerosi cantieri fino all’8 settembre.

