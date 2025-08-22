Aveva 61 anni, G.S., originario di Mazara del Vallo, ma residente in provincia di Milano, il bagnante deceduto, ieri pomeriggio, sulla spiaggia a pochi passi dallo stabilimento di Ps a San Leone. Era in vacanza in provincia di Agrigento con la compagna narese. L’uomo, secondo quanto ricostruito dal personale della Capitaneria di porto di Porto Empedocle e dai poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, si è tuffato in acqua con il mare molto mosso per aiutare due bagnini, a loro volta impegnati nel soccorso di alcuni bagnanti.

Le onde e la corrente hanno complicato il ritorno a riva con un terzo bagnino che è riuscito a riportare a riva il sessantunenne. Una volta sulla spiaggia ha accusato un improvviso malore che non gli ha lasciato scampo. Gli stessi addetti alla sicurezza dello stabilimento hanno applicato un massaggio cardiaco prima dell’arrivo dei sanitari del 118 e hanno utilizzato anche un defibrillatore. Un elicottero era stato fatto atterrare nella vicina pista di pattinaggio sul lungomare Falcone-Borsellino. Per il 61enne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. La Procura di Agrigento ha disposto la sola ispezione cadaverica.

