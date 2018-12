Weekend di controlli della Polizia Stradale tra denunce e ritiri di patente

Controlli a tappeto nel fine settimana da parte della polizia stradale di Agrigento lungo le strade della provincia. In particolare, nella Città dei Templi, gli agenti hanno fermato una ragazza del luogo, neo patentata, che è stata sottoposta a test alcolemico che ha rivelato come la giovane si fosse messa alla conduzione della sua auto avendo bevuto più del consentito. Per la giovane, di appena 18 anni, è scattato il ritiro della patente di guida, che è stata sospesa, e la decurtazione dei punti.

Poi due uomini di Favara, rispettivamente di 44 e 20 anni, sono stati fermati in due occasioni diverse al Villaggio Mosè e in pieno centro di Agrigento e nel primo dei due casi è scattata anche una denuncia penale in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza.