Favara, sfonda una ringhiera con l’auto e finisce in corso Vittorio Veneto

Attimi di paura in pieno centro a Favara per un terribile incidente autonomo per fortuna senza gravi conseguenze. Un’auto, una Fiat Punto, ha sfondato la ringhiera posta ai bordi di via Kennedy precipitando per alcuni metri e finendo giù in corso Vittorio Veneto.

Il conducente, un 70enne, ha riportato solo leggeri ferite ma è stato ugualmente trasferito per precauzione, in ambulanza, al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Accertamenti in corso sulle cause dell’incidente da parte dei carabinieri della Tenenza di Favara.