Weekend ad Agrigento per Leonardo Bonucci

Giorni di relax per Leonardo Bonucci, che dopo le fatiche del Campionato di calcio e della Nazionale, sta trascorrendo un periodo di vacanza in Sicilia. Il difensore della Juventus ha trascorso un weekend ad Agrigento con la moglie e i suoi tre figli. Pantaloncini e maglietta bianca, il campione è arrivato in incognito nella Valle dei templi, per una visita al Parco archeologico tra la curiosità di alcuni turisti – tifosi. Poi la cena con la famiglia presso la “Terrazza degli dei” davanti al tempio della Concordia, tra lo stupore degli altri commensali e il pernottamento a Villa Athena. Nonostante la dieta ferrea, che il campione segue abitualmente, ad Agrigento Bonucci non si è fatto mancare nulla e c’è stato perfino lo spazio per un fuori programma culinario all’insegna dei prodotti tipici della cucina locale, culminato con un maxi cannolo alla ricotta che il calciatore è sembrato gradire particolarmente. Poi domenica al mare e pranzo sulla spiaggia a Bovo Marina dove si è lanciato anche in una serie di palleggi a piedi nudi. La moglie del difensore juventino, futuro capitano della Juve, Martina Maccari, di recente è stata protagonista di un’iniziativa di “charity”, camminando a piedi per 26 giorni, per raccogliere fondi per l’ospedale di Torino dove è stato curato uno dei suoi figli. Sempre la moglie di Bonucci a ricordo del suo soggiorno ad Agrigento, ha postato sui social alcune immagini dei templi in una sorta di diario siciliano delle sue vacanze.