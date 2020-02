“We love Chine” anche Firetto esprime vicinanza al popolo cinese – VIDEO

Dopo Marco Zambuto, che alcuni anni addietro aveva registrato un video dove invitava i turisti cinesi ad invadere Agrigento, anche Lillo Firetto mostra vicinanza alla popolazione asiatica che attraversa un periodo di assoluta difficoltà dovuto al propagarsi del Coronavirus. Firetto dal Teatro Pirandello ha registrato un video dedicato alla popolazione cinese. GUARDA IL VIDEO

Ecco il comunicato diramato dall’ufficio stampa del sindaco: La città di Agrigento ha instaurato un rapporto di amicizia con la Cina e in particolare con la città di Neijang e il Distretto sino-italiano della nuova area di Tianfu. A novembre il Comune di Agrigento ha siglato un protocollo d’intesa con la città di Neijang. Durante gli incontri istituzionali si è confermata la volontà delle due città di cooperare in vari settori, dal turismo al commercio, alla cultura. La Cina in questo momento sta attraversando un momento davvero drammatico a causa della diffusione del coronavirus. In questi giorni abbiamo ricevuto una mail dal Distretto sino-italiano che ci chiede un messaggio di sostegno e di solidarietà al popolo cinese. Abbiamo pensato che non ci sarebbe stato messaggio più bello di quello proveniente dai nostri giovani e così questa mattina, dalla suggestiva cornice del teatro Pirandello, abbiamo inviato questo video.