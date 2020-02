Un dipendente comunale Giuseppe Maugeri, 50 anni, stamani, è stato gambizzato davanti ad un bar, con alcuni colpi di pistola, in pieno centro storico a Catenanuova (Enna). Le sue condizioni non sono ritenute gravi dai medici. I carabinieri cercano un imprenditore edile di Catenanuova per il quale Maugeri avrebbe lavorato come contabile. Tra i due ci sarebbero stati dissapori. Maugeri, adesso si trova ricoverato all’ospedale “Sant’Elia”, di Caltanissetta dove è giunto in elisoccorso.