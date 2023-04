Walking urbano alla scoperta della Capitale della Cultura

Archeotrekking Tours Agrigento. in collaborazione con Blasco da Mompracem, Immagina Coworking e associazione culturale Pastactivity, organizza il walking urbano “Agrigento tra passato e presente, alla scoperta della Capitale della cultura.” L’appuntamento è per sabato prossimo 8 aprile, con partenza alle 9 da Porta di Ponte.

“È bello pensare che ogni agrigentino possa sentirsi orgoglioso di essere cittadino della Capitale della Cultura 2025- dicono gli organizzatori- ma questo presuppone anche la presenza di alcuni requisiti fondamentali per instaurare un corretto rapporto tra comunità e città: riappropriazione degli spazi urbani, acquisizione di un nuovo e più evoluto senso civico, consapevolezza del valore del proprio patrimonio storico attraverso la conoscenza di esso.

In quest’ottica, la passeggiata da noi organizzata in centro storico si pone come momento capace di creare relazione e comunicazione, attraverso la fruizione di un itinerario costruito per meravigliare i cittadini e i turisti, nella consapevolezza che Agrigento possa davvero rimanere, oltre che diventare, una “capitale culturale” affacciata sul Mediterraneo.” Al prezzo simbolico di 5 euro, somma destinata all’acquisto della tabellonistica informativa da inserire proprio nel centro storico, inizierà il viaggio verso Agrigento Capitale della Cultura 2025, nella convinzione che il prestigioso traguardo raggiunto possa rendere i suoi cittadini più forti e capaci di sostenere virtuosamente il futuro dell’antica Akragas, Agrigentum, Girgenti, attraverso una matura presa di coscienza della straordinaria eredità culturale ricevuta.