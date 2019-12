Vullo, amministrazione Firetto distratta e il Comune perde soldi

VULLO :PARCO GIOCHI INCLUSIVO, L’AMMINISTRAZIONE E’ DISTRATTA

E PERDE TEMPO E IL COMUNE PERDE SOLDI. Di seguito la nota stampa a firma del consigliere comunale Marco Vullo:

Con la presente il sottoscritto Marco Vullo Consigliere Comunale di Agrigento,

interviene sulla questione legata alla perdita del finanziamento Regionale che

avrebbe consentito al Comune la possibilità di fare un Parco giochi per bambini in

città.

Vullo scrive ” le distrazioni forse legate alla prossima campagna elettorale o magari

alla frenesia di istallare alberi di Natale in città grazie al protagonismo civico, non gli

hanno consentito all’amministrazione Firetto di presentare in tempo il progetto, per

soli 7 minuti di ritardo la città ha perso una bella possibilità “

Vullo Continua : “ Comprendo che gli uffici corrano per tappare le tante falle che

anche questa amministrazione contribuisce con i ritardi a creare, ma questa è l’

ennesima dimostrazione di una disattenzione nei confronti della città “

Vullo Conclude “ invito il primo cittadino ad interrogare gli uffici per comprendere

come sia stato possibile trasmettere in ritardo rendendola irricevibile l’istanza per la

partecipazione al bando e poi di conseguenza venga in Consiglio Comunale a riferire”.