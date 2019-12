Prestigioso incarico internazionale per l’agrigentino Pietro Cocchiara

Un professionista originario di Calamonaci e operante a Grotte, il Dott. Commercialista Tributarista, Pietro Cocchiara, esperto in marketing internazionale, avendo maturato esperienze all’Istituito Nazionale per il Commercio Estero a Roma e New York, svolto attività di assistenza tecnica in progetti di promozione dello sviluppo locale in Medio Oriente ed iniziative finalizzate all’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese con ottima conoscenza della lingua Inglese, sarà nominato nei giorni 7 e 8 dicembre 2019 “Italian Representative”.

Diventerà a tutti gli effetti un soggetto locale attivo e rappresentante della Camera di Commercio Italiana negli UAE (IICUAE). Ciò avverrà in occasione del Gulf International Congress –, che avrà luogo a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, evento organizzato dalla Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti, struttura riconosciuta dallo Stato Italiano nel 2009 con ufficio istituzionale a Dubai dal 1999. Per “Italian Representative” si intendono delle figure professionali, siano esse Avvocati o Commercialisti, che hanno seguito e seguono un percorso di formazione ed aggiornamento professionale, dedicato alla conoscenza ed all’approfondimento delle tematiche specialistiche dedicate agli Emirati Arabi Uniti.

La principale valenza di questo titolo, è infatti quella fiscale e legale, che permetta ai Professionisti di presentarsi con un appeal particolare ai propri Clienti. L’Italian Representative” “Certificato” dall’Italian Industry & Commerce Office in the UAE (IICUAE) persegue lo scopo di informare, preparare ed affiancare le imprese italiane che vogliano affiancarsi sul mercato degli Emirati Arabi Uniti, prestandosi ad offrire a nome della Camera di Commercio Italiana negli UAE informazioni legali e fiscali. Per quanto concerne la parte “commerciale” ovvero l’assistenza alle Imprese che intendono approcciare il mercato negli EAU, per promuovere la propria impresa ed incontrare potenziali partner locali, i Professionisti possono presentarsi con titolo di “Representative IICUAE” avvalendosi dei servizi prestati dalla Camera. All’evento saranno presenti Piero Ricotti Past President della Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti (IICUAE), Antonio Varvaro – AMV Legal Consultants – Dubai, Antonio Varvaro – AMV Legal Consultants – Dubai Prashant K. Gulati -Fondatore di The Smart Start Fund, Mauro Finiguerra – Studio Finiguerra & Partners Milano, Mauro Marzocchi – Segretario Generale IICUAE, Silvia Fosca Antonini – Best Representative 2018, Salman Lutfi -Lutfi& Co – Advocates and Legal Consultants, Salman Lutfi -Lutfi& Co – Advocates and Legal Consultants, Giovanni Parente Presidente AICEC – Associazione Internazionalizzazione Commercialisti Esperti Contabili, Ercole De Vito – Head of Business Development and External Relations ICC Italia, Guido Mischiatti – Trading Platform Development Manager – Banca Generali private, Abdul Rahman Mohamed Al Nuaimi – Kelmer Dubai, Paolo Biancone – Professore Ordinario presso Università degli studi di Torino Scuola di Management ed Economia, Samer Qudah-Al Tamimi & Company, Ing. Carlo Vergano – Project Manager – progetto UAE Pavillon Leutenegger Paolo R&D Director della DUPLOMATIC MS SPA, Mohammed Al Wari – Dubai Future Foundation, Paolo Costantini – CeoRotas Consulting, Carlo Stefano Rota – G&G Management Services DMCC, Marco Zucco – Legal Consultant presso Baitulhikma Law Firm.