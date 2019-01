Voucher assisenza anziani non autosufficienti: scade termine presentazione domande

Il Comune di Agrigneto, con una nota stampa, ricorda che scade alle 12 e 30 di domani, 15 gennaio il termine utile per presentare all’Ufficio Protocollo del Comune, domanda per richiedere il contributo economico sotto forma di voucher spendibile per l’assistenza ad anziani ultra 75enni non autosufficienti, affetti da grave disabilità o invalidità al 100 per cento con Isee inferiore a 7 mila euro. Il voucher è finalizzato a sostenere la retribuzione di un familiare preposto alla cura dei soggetti in modo da favorire la permanenza o il ritorno in famiglia degli anziani, quale alternativa al ricovero nelle strutture residenziali. La domanda dev’essere redatta su un apposito modulo disponibile al Comune e presentata completa della documentazione richiesta. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune.