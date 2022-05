Voragine a Fontanelle, si continua ad indagare

Proseguono le indagini conoscitive nella voragine, che interessa entrambe le carreggiate della strada, venutasi a creare in Viale Sicilia a Fontanelle, interdetta al traffico veicolare da alcuni giorni. Gli scavi conoscitivi effettuati fino ad oggi hanno permesso di accertare che nel tratto interessato dallo “scavernamento” del manto stradale vi è la presenza di una serie di connessioni di tubazioni per le acque bianche e fognarie. «Dall’apertura del manto stradale è possibile percepire anche lo scorrere di acqua. Adesso occorrerà accertare la natura di questo liquido. Abbiamo già predisposto con Aica – spiega l’assessore ai lavori pubblici Gerlando Principato – di intervenire per riattivare le connessioni accertando la provenienza di queste acque, adesso occorrerà comprendere la derivazione della perdita e procedere con la sua riparazione».