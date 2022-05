Chiude i battenti lo storico bar “Posto di Ristoro”

“Ci vediamo al Posto di Ristoro”. “Dove sei arrivato?” “Al Posto di Ristoro”. Chi tra gli agrigentini non ha mai pronunciato queste frasi , indicando lo storico bar di fronte il tempio di Ercole come punto di riferimento. Dopo settanta anni di attività la struttura chiuderà il 31 maggio prossimo. I locali saranno consegnati al Parco della Valle dei Templi, che ha ricevuto il bene nel 2003 e ha avviato le procedure di sfratto nel 2004, ritenendo il gestore privato sprovvisto dei diritti ad occuparlo. Il gestore ha sempre sostenuto di essere regolarmente autorizzato e di aver pagato per tanti anni ingenti somme di denaro come canone di utilizzo della struttura. Al termine di un lungo contenzioso è stato riaffermato il diritto del Parco della Valle dei Templi a riottenere la gestione dei locali. “Per noi guide era molto più di un bar. Un punto di riferimento, una seconda casa nelle giornate di alta stagione- dicono dall’associazione guide turistiche città di Agrigento-. Era il posto dove venire a conoscenza di tutte le novità a riguardo del nostro lavoro quando non esistevano le Chat Whatsapp. E’ stato un rifugio sicuro dove ripararsi all’arrivo di un acquazzone. E l’unico telefono per chiamare un taxi o un mezzo di soccorso quando non c’erano i cellulari.”