Volto coperto e armati di coltello: rapinata una tabaccheria

Due malviventi, con il volto parzialmente coperto da mascherine chirurgiche, e uno dei quali armato di un coltello, lunedì sera, hanno messo a segno una rapina in una tabaccheria, in Corso Umberto I, nel centro di Canicattì. Si sono fatti consegnare l’incasso della giornata, circa 2.000 euro in contanti, e diversi biglietti del “Gratta e Vinci”.

A presentarsi alla stazione dei carabinieri, formalizzando denuncia a carico di ignoti, è stato l’esercente commerciale: un canicattinese cinquantottenne. Secondo quanto raccontato ai militari dell’Arma, verso le 20, i due individui armati di coltello sono riusciti a portare via circa 2.500 euro di bottino. Poi sono fuggiti a piedi, senza lasciare alcuna traccia.

I carabinieri, dopo che è scattato l’allarme, hanno avviato prima le ricerche dei due banditi e poi le indagini. Appare scontato che hanno verificato l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza pubblici e privati presenti nell’area di corso Umberto I.