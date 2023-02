Accusato di disturbare le donne: gomme auto squarciate ad impiegato di banca

Prima ha ricevuto su WhatsApp dei messaggi minatori perchè accusato di disturbare le donne, poi qualcuno gli ha squarciato le gomme del lato sinistro della sua auto di grossa cilindrata. Un cinquantenne di Canicattì, impiegato di banca, si è recato al Commissariato cittadino, ed ha formalizzato la denuncia a carico di ignoti.

Il danneggiamento dei due pneumatici, verosimilmente con l’uso di una lama, è avvenuto durante le ore notturne. La scoperta è stata fatta l’indomani mattina, al momento di riprendere la macchina. Chi ha agito ha scavalcato la cancellata, ed ha messo a segno il danneggiamento.

Il cinquantenne aveva già formalizzato denuncia per minacce ricevute su WhatsApp, da un numero a lui sconosciuto, in cui veniva accusato di avere disturbato alcune ragazze facenti parte di una agenzia di servizi (presumibilmente di natura sessuale), e minacciato di morte, con chiari riferimenti mafiosi. La vittima ha riferito ai poliziotti, di non aver frequentato case di incontro o appuntamenti.