Da ieri, 1° dicembre, sono scattati gli sconti per i fuorisede residenti in Sicilia sui biglietti per i voli fra gli aeroporti siciliani e quelli di Roma Fiumicino e Ciampino, Milano Linate e Malpensa e Bergamo Orio al Serio. Lo sconto si applica non solo per chi prenota in queste ore ma anche per chi ha prenotato a partire dal 10 novembre scorso per volare dal primo dicembre. Questo è stato possibile dopo l’intervento della Regione Siciliana.

La riduzione è del 25% sul prezzo dei biglietti aerei potrà essere applicata anche alle tariffe sotto i 50 euro. Si tratta di un intervento dell’amministrazione per fronteggiare i costi proibitivi sulle tratte in arrivo e in partenza dalla Sicilia, in vista del periodo natalizio e di fine anno. L’estensione degli sconti è stata possibile anche grazie ad altri ulteriori 5,5 milioni di euro inviati dal Governo Meloni alla Regione, per finanziare la misura.