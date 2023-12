Avrebbe allestito il cantiere lungo la strada statale 338 “Di Ribera” non rispettando le norme che regolano la sicurezza degli operai sui luoghi di lavoro. Ad eseguire l’ispezione, l’ennesima messa a segno, sono stati i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando provinciale di Agrigento, unitamente ai militari dell’Arma della Tenenza di Ribera e al personale ispettivo della Regione Sicilia, nell’ambito dell’operazione denominata “Vigilanza speciale Safety First”. L’amministratore unico della ditta, un imprenditore poco più che trentenne, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Sciacca.

E’ ritenuto responsabile di non avere predisposto la squadra emergenze, non ha installato gli estintori, ha omesso di sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria, non ha installato i parapetti nei lavori in quota, ha utilizzato un ponteggio non a norma e per il mancato collocamento di un numero imprecisato di ancoraggi nel ponteggio. I militari dopo avere accertato le omissioni dell’impresa hanno elevato ammende per complessivi 34.200 euro e sanzioni amministrative pari a 3.000 euro. L’attività imprenditoriale è stata sospesa.