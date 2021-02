Voglia di libertà, qualche raggio di sole e San Leone “vive”

Complice il meteo favorevole e il primo week end in zona gialla , questa mattina, in tantissimi hanno preso d’assalto la località balneare di San Leone , ad Agrigento, per respirare quell’aria di primavera anticipata. Ad un anno dall’inizio della pandemia, del lockdown, delle limitazioni, del coprifuoco, dei ristoranti, teatri e palestre chiuse, la voglia di libertà si fa sentire e si è vista in questo inizio weekend di sole. E sembra che si rispettino le regole sull’obbligo di indossare la mascherina anche all’esterno e mantenere il distanziamento di almeno un metro. L’area pedonale di San Leone si è riempita di cittadini per una passeggiata con lo sguardo verso il mare e c’è stato chi ha preferito fare due passi proprio sulla spiaggia. Qualche raggio caldo e dorato è sufficiente per spingere agli agrigentini sulla sabbia .