Vittoria netta e meritata per la Virtus Akragas SLP, che supera la Vigor Gela 3–1 all’Esseneto e conferma il suo ottimo momento di forma nel campionato di Promozione. I biancazzurri di Seby Catania sbloccano subito il match con Ten Lopez al 13’ del primo tempo, poi raddoppiano in avvio di ripresa con King al 3’. Il tris porta la firma di Peppe Gambino al 16’, che trova la gioia personale davanti al pubblico agrigentino.

Nel finale, Scaglia accorcia per il Gela al 40’. Una gara dominata dall’Akragas, che ha imposto ritmo e gioco per tutti i novanta minuti e che avrebbe potuto segnare anche altre reti, viste le tante occasioni create e le parate decisive del portiere ospite. L’entusiasmo sugli spalti e la prova corale della squadra confermano il momento positivo dei biancazzurri, sempre più protagonisti del girone di Promozione.

ASD Akragas 3 – Vigor Gela 1

Marcatori: Lopez pt 13’, King st 3’. Gambino st 16’, Scaglia st 40’.

Akragas: Manna (Cagnina st 32’), Cammilleri (Di Maria st 47’), King, Cipolla, Noto, Indelicato, Scribani (Di Mora st 28’), Gambino (Tripoli st 28’), Messina, (Tavella st 16’), Llama, Ten Lopez. Disponibili: Cagnina, Tavella, Fragapane, Rizzo, Erbini, Marchica, Di Maria, Di Mora, Tripoli, All. Sebastiano Catania.

Gela: Romano, Licata, Cacheiro (Scaglia st 36’), Nardi, Ferrigno, Cantellanos, Lescano, Carrera, Arpa st 24’), Interliggi (Mazzocchi st 42’), Mayer (Di Liberto st 28’), Refi (Sciacca st 10’). Disponibili: Mazzocchi, Arpa, Scaglia, Di Liberto, Sciacca. All. Rocco Licata.

Arbitro: Vincenzo Braschi (Ct)

Note: Licata st 13’ Ammonito,

