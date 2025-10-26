Il CastrumFavara esce sconfitto da Messina. La rete che ha deciso la gara a tre minuti dal novantesimo. Dopo il vantaggio dei peloritani nella prima frazione di gioco, al quinto della ripresa una bella rete di capitan Vaccaro aveva rimesso in match in equilibrio. La beffa per la squadra favarese è arrivata a pochi minuti dalla fine.

Risultati del campionato di Serie D – Girone I 9° Giornata: Ragusa – Milazzo 0-1; Vigor Lamezia – Gelbison 0-1; Athletic Club Palermo – Sambiase 2-0; Città Di Gela – Enna 3-1; Messina – Castrum Favara 2-1, reti al 40′ Roseti (ME), al 50′ il pareggio di Vaccaro (CF), e all’87’ il gol beffa di Severino (ME); Nuova Igea Virtus – Nissa 3-2; Sancataldese – Reggina 0-1; Savoia – Vibonese 1-0; Città Di Acireale – Paternò (Si gioca Mercoledì 5 novembre).

Classifica Serie D – Girone I: Nuova Igea Virtus 18, Savoia e Athletic Club Palermo 16, Nissa e Vibonese 15, Città Di Gela, Sambiase e Gelbison 13, Milazzo 12, Castrum Favara e Reggina 11, Vigor Lamezia 10, Sancataldese, Città Di Acireale ed Enna 8, Paternò, Ragusa 4, Messina (-14) 2.

