Vittoria in casa per le ragazze del Peruzzo futsal che battono 4-2 Butterflies Montallegro

Altra vittoria in casa per le ragazze del Peruzzo futsal che, per la seconda volta di seguito esultano a fine partita dopo aver ottenuto la vittoria sulle atlete di Mister Cirillo. Le butterflies, dopo la sconfitta della settimana scorsa subita in casa, iniziano la partita con uno spirito combattivo che si fa sentire, è loro infatti la prima rete siglata dopo aver raccolto una ghiotta occasione che ha permesso di sfilare via dalle mani del portiere una palla che si è subito insediata in porta. Degno del nome delle due squadre è stato il seguito del primo tempo, tante azioni, tante belle giocate e tanti tiri da parte di entrambe le compagini, ma dopo un momento di stallo ad averla vinta sono state le ragazze in tenuta blu che, grazie al buon fiuto da gol di Patti, si portano sul pari. La stessa, dopo pochi minuti porta la squadra in vantaggio con un bellissimo colpo di testa riuscendo a portare la sua squadra in vantaggio prima del fischio che ha decretato la fine del primo tempo. Nella ripresa non sono mancate le belle azioni e ancora una volta i gol, due da parte del Peruzzo e una delle Butterflies, ed è così che la partita si è conclusa: 4-2 per la squadra di casa, un’altra vittoria e 3 punti che si aggiungono alla classifica che le regalano il primato. Da applauso le performance dei due portieri, che si sono meritati anche tanti applausi da parte del pubblico. L’appuntamento è per la prossima partita, ancora una volta in casa e questa volta contro la squadra vincitrice dello scorso campionato: il Gela. Chi l’ha dura la vince si dice, e se “non c’è due senza tre…” ne vedremo delle belle. Un grande ringraziamento va sempre ai nostri sponsor Fidirete , Pisciotto, 4m Commercio edile che continuano a sostenerci anche dalle tribune.