Vittoria giovedì pomeriggio per le ragazze del under 14 della Mediterranea Serramenti Pallavolo Aragona! Con un netto 3-0 battono il Gela con parziali combattuti nei primi due set (entrambi terminati 25 a 21 e 25 a 19 ) che hanno preparato la strada per un trionfale 25-7 nel terzo set.

Con questa vittoria, la Mediterraneo Serramenti si qualifica per la finale mantenendo l’ imbattibilità ( 11 gare 11 vittorie) “Un ringraziamento speciale va alla grande cornice di sostenitori che ci ha accompagnato durante la partita,- fanno saperendalla Società- comprese le famiglie e i ragazzi del nostro settore giovanile, che con il loro tifo incessante ci hanno spinti fino alla vittoria finale. Sono stati strepitosi e meravigliosi.”

“È un momento storico per la nostra squadra, poiché torniamo a disputare una finale dopo più di 25 anni. – spiegano- dopo quasi un quarto di secolo. Il duro lavoro svolto con impegno e dedizione delle nostre allenatrici Carina Gotte e Francesca Scollo sta iniziando a dare i suoi frutti, con il nostro settore giovanile composto da circa 200 ragazze parteciamo alle categorie UNDER 13, UNDER 14, UNDER 16 e PRIMA DIVISIONE organizzati dal Comitato Territoriale Fipav Akranis che si occupa della provincia di Agrigento e Caltanissetta”. – concludono.

La finale sarà contro la vincente tra Dinamica S.Caterina Villarmosa e Cs Athena Campobello di Licata che si giochera sabato 6 Aprile . “Desidero ringraziare di cuore ogni singola persona che ha contribuito a questo straordinario risultato. – Ha detto il presidente Nino Di Giacomo al termine del match. Un grazie speciale alle nostre coraggiose giocatrici, alle talentuose allenatrici, allo staff e a tutti i collaboratori che lavorano instancabilmente dietro le quinte. Voglio esprimere la mia gratitudine a tutti i nostri meravigliosi tifosi, la vostra presenza e il vostro sostegno sono impareggiabili. Ed infine un caloroso grazie ai nostri sponsor senza i quali non potremmo affrontare le sfide che continuiamo ad affrontare giorno dopo giorno. Non vedo l’ora di affrontare la finale con la stessa determinazione e passione che ci hanno portato fin qui. Grazie a tutti di cuore.” Ha concluso Di Giacomo