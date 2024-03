Damiano Pilot ritorna in panchina, ma non cambia il trend: la brillante Assigeco domina la sfida con Agrigento, ottenendo il terzo successo consecutivo e proseguendo la corsa verso i playoff. Fin dai primi istanti i piacentini dimostrano determinazione, mantenendo il controllo del gioco e concludendo con un vantaggio confortante di 94-74. La squadra di Salieri si dimostra superiore in ogni settore, con cinque giocatori che raggiungono la doppia cifra, confermando la qualità di un gruppo coeso e solido. Per Agrigento non bastano Sperduto, Chiarastella e Meluzzi. Troppo poco l’apporto degli americani con Cohill che realizza appena 3 punti 3 domenica al PalaMoncado arriva la Fortitudo Bologna.