Vittoria della Fortitudo Moncada Agrigento , mercoledì 6 settembre, nell’amichevole contro Ragusa con il risultato di 74-86. “Sicuramente si sono visti dei passi in avanti, era una partita che ci serviva per continuare a giocare e mettere un po’ di benzina nelle gambe e automatizzare dei meccanismi- dice il coach Damiano Pilot al termine del match-. Ho visto dei passi avanti per l’atteggiamento, ieri è stata un’altra partita vera perché abbiamo incontrato un avversario fisico che ci teneva a fare bella figura contro di noi e che ha messo un’intensità notevole. Noi – continua- abbiamo resistito e non abbiamo fatto un passo indietro. Adesso abbiamo qualche giorno prima di affrontare Nardò, la prima partita contro una squadra di A2 e la aspetto perché ci darà un’idea di come sarà il livello del nostro campionato e soprattutto- conclude Pilot- a livello di motivazione sarà il primo match vero e vogliamo fare bella figura per il nostro pubblico”.