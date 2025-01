La Moncada Agrigento ha conquistato una vittoria sofferta e meritata all’overtime contro Casale in una partita combattutissima, che ha messo in luce il carattere e la determinazione della squadra. Nonostante le difficoltà, i biancazzurri hanno saputo rimanere concentrati e portare a casa il risultato, imponendosi per 94-100 dopo tre tempi supplementari.

Il coach Quilici ha schierato nello Starting Five Chiastella, Miccoli, Scarponi, Romeo e Peterson. Rientrano dopo gli infortuni anche Martinoni e Morici, dando un importante contributo alla causa. L’inizio della partita è stato favorevole ad Agrigento, con Peterson che segna subito e Chiastella che realizza un bel canestro in avvitamento, portando la squadra avanti. Ma Casale, grazie a un parziale di 7-0, riesce a chiudere il primo quarto con un vantaggio di 37-32.

Nel secondo tempo, Agrigento ha continuato a lottare, ma ha faticato nelle percentuali da tre punti (1/9 nel primo tempo) e nei rimbalzi (19 contro 24 a favore di Casale). Nonostante ciò, la squadra non ha mai mollato, grazie soprattutto ai punti di Romeo (12 nel primo tempo) e ai rimbalzi di Albano. La partita si è mantenuta equilibrata fino alla fine del terzo quarto, quando Agrigento è rimasta a 58-54, nonostante un grande contributo di Vecerina per Casale, che ha messo a segno 21 punti.

Nei minuti finali, la tensione è salita, con Agrigento che è riuscita a pareggiare grazie a una tripla di Morici e una grande difesa. Nel primo overtime, però, Casale ha avuto la possibilità di andare avanti, ma Romeo è stato fondamentale con un canestro decisivo per il sorpasso, seguito da un altro contributo di Piccone, che ha messo la squadra a +2. L’errore ai tiri liberi di Casale e la determinazione di Agrigento hanno portato la partita al secondo overtime, con il punteggio di 85-85.

Nel terzo e ultimo overtime, Agrigento ha finalmente preso il sopravvento grazie a un canestro spettacolare di Chiastella e a un tiro da tre punti di Romeo che ha dato il massimo vantaggio (+5). La squadra ha mantenuto il controllo della partita fino alla fine, nonostante un ulteriore errore ai liberi e la risposta di Casale con Vecerina e Stazzonelli.

Alla fine, la Moncada Agrigento ha vinto 94-100, con Romeo che ha chiuso con 24 punti e 12 rimbalzi, e Albano che ha dominato con 17 rimbalzi. Nonostante la grande prestazione di Vecerina (30 punti) e Rupil (24 punti) per Casale, la squadra di Quilici ha mostrato una solida prova corale, unita da un’intensità difensiva fondamentale per la vittoria.

La Moncada Agrigento ha finalmente dimostrato di avere quella solidità mentale e fisica che le era mancata nelle precedenti partite, regalando ai tifosi una vittoria importante e una prova di grande carattere.

