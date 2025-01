Un incontro emozionante con la storia della musica italiana ha avuto luogo ieri sera al Teatro Pirandello di Agrigento, dove si è svolto l’omaggio Nel Blu Dipinto di Blu dedicato al grande Domenico Modugno. L’evento, che ha riunito un pubblico entusiasta, è stato un tributo sentito e profondo alla figura artistica di un mito della musica mondiale, che ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama musicale internazionale.

A rendere speciale la serata è stata la performance di Lello Analfino, artista agrigentino che ha raccontato la sua profonda ispirazione per Modugno, dichiarando di considerarlo una delle colonne portanti della sua carriera. Durante la serata, Analfino ha alternato racconti e aneddoti legati alla vita del celebre artista, con una narrazione che ha svelato il lato più umano e intimo di Modugno, il “Mister Volare” che ha segnato intere generazioni.

Non sono mancati, ovviamente, i momenti musicali. Analfino ha cantato alcuni dei brani più iconici di Modugno, tra cui Lontananza, uno dei pezzi che ha reso celebre l’artista in tutto il mondo. Con la sua voce potente e il suo stile inconfondibile, Analfino ha saputo trasmettere tutta l’intensità e l’emozione che Modugno era in grado di infondere in ogni nota, regalando al pubblico un’esperienza unica e indimenticabile.

Il racconto della carriera di Modugno è stato arricchito da un docu-film curato da Diego Romeo, che ha offerto uno spaccato inedito sulla vita e il successo del cantante, e da un’intervista esclusiva a Adriano Aragozzini, patron del Festival di Sanremo, che ha ripercorso il legame di Modugno con il Festival e la sua grande eredità musicale.

A chiudere questa serata in grande stile ci ha pensato Savatteri Produzioni, che ha arricchito l’omaggio con una piccola, ma significativa partecipazione musicale, contribuendo al clima di festa e di celebrazione che ha caratterizzato l’intero evento.

Con la regia di Pippo Calandrino, l’omaggio a Modugno si è rivelato un successo straordinario, capace di emozionare e coinvolgere tutti i presenti. Un’altra serata da ricordare per il Teatro Pirandello, che ancora una volta ha dimostrato di essere una vera e propria fucina di cultura, capace di ospitare eventi che rimarranno nel cuore della città e dei suoi abitanti.

