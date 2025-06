“Vite ai margini, cuori in mano” è questo il titolo di una serie di manifestazioni che si concluderanno il prossimo 19 giugno presso il Saudade di Marina di Palma, proprio per la giornata mondiale del rifugiato. Gli intraprendenti Giuseppe e Angelo Romano, rispettivamente vice presidente e presidente della cooperativa San Marco, leader nel campo dell’accoglienza, anche quest’anno hanno organizzato una serie di eventi, i cui protagonisti sono i beneficiari dei progetti Sai e Fami del comune di Palma di Montechiaro. Le iniziative hanno preso avvio il 9 giugno con il torneo di calcetto al campetto P.Borsellino, proseguiranno il 13 giugno 2025 con l’inaugurazione di un murales in via Madonie, il 17 con la cerimonia di premiazione del torneo di calcetto, mentre il 18, sempre al campo Borsellino, si terrà la manifestazione “In campo per l’amicizia”, giochi per bambini ed adulti.

Il clou delle manifestazioni si avrà giovedì 19 con l’evento finale al Saudade – Marina di Palma a Porte Aperte durante il quale ci sarà la presentazione e la proiezione del cortometraggio, “Una barca, due note” con la partecipazione dei beneficiari del progetto Sai e Fami e San Marco 3, l’USSM di Palermo e la collaborazione della banda musicale dell’associazione socio culturale Virentis Palmae di Rosario Bruna e foto event di Piero matteucci ed Elisa Bellanti che ne ha curato la regia. Special guest Stefano Castellino, Sindaco di Palma di Montechiaro. Non mancherà un intreccio tra le diverse culture tra stand culinari dove poter condividere la preparazione, presentazione e degustazione di piatti multietnici e laboratori creativi tra cui “le treccine africane” per chi vorrà farsi un’acconciatura diversa per la prossima estate.

