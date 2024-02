Sabato 10 febbraio prossimo, alle 21, e Domenica 11, alle 18, al Teatro della Posta Vecchia di Agrigento “Vita d’attrice“, uno spettacolo che porta in scena la vita di un’attrice alle prese con le sfide e le gioie della sua professione. Con la talentuosa Rossella Leone come protagonista e la regia di Giulia Galati, lo spettacolo promette di trasportare il pubblico in un viaggio emozionante nel mondo del teatro.

Cosa accade a un’ attrice quando finalmente dopo tante attese e speranze, si trova ad affrontare il provino della sua vita e per giunta col suo regista preferito?

L’attrice di origine Pugliese ma siciliana d’adozione, tiene la scena in solitaria raccontando i mille salti mortali di una donna che vuole realizzarsi nel suo lavoro alle prese con il ritmo incessante della sua giornata tipo, tra lavoro, organizzazione della casa e gestione della famiglia.

Rossella, così, porta sul palco fragilità e sicurezze, scelte e dubbi inducendo lo spettatore a rispecchiarsi in mille situazioni e a divertirsi con le tante gags che potrebbero far parte della vita di ognuno di noi.