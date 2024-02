La promozione per Agrigento capitale italiana della cultura 2025 arriva a Sanremo per la prima tappa di un evento itinerante che sfrutterà la ribalta nazionale e internazionale nella città del famoso Festival della Canzone Italiana per un altro straordinario momento di promozione per presentare il nostro territorio e i suoi immensi ed inestimabili tesori.

Sarà “Sicilia che meraviglia!”, mercoledì 7 febbraio al Yacht Club a Sanremo, a fare da grande vetrina ad Agrigento Capitale italiana della Cultura, grazie all’invito dell’associazione culturale Luminescenze di Palermo, che si occupa di promozione del territorio, arte e cultura, e che intende promuovere, in una chiave strategica, il territorio siciliano e le sue eccellenze per raccontare una terra ricca di sensazioni e suggestioni che lasciano spazio appunto alla “meraviglia”. Un appuntamento che arriva dopo l’esperienza di grande successo e il riscontro registrato alla BIT di Milano e al “Fuori BIT”, organizzato a Palazzo Giureconsulti, in prossimità del Duomo di Milano, al quale hanno preso parte, fra gli altri, il Ministro del Turismo, Daniela Santanché, ed il Presidente del Sentato, Ignazio La Russa, nonché giornalisti della stampa nazionale e internazionale, imprenditori del settore del turismo e non solo.

“Siamo veramente orgogliosi- dice l’assessore alla cultura , Costantino Ciulla- che Agrigento sarà ancora protagonista e motore per la promozione del nostro territorio e dell’intera Sicilia in una intensa giornata che articolata tra storia, cultura, arte, musica e tradizioni passando per i profumi, i sapori e le immagini della nostra terra.”