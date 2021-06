Visite sanitarie “abusive”, denunciato responsabile centro medico

Scoperto un centro medico, dove sarebbero state svolte abusivamente, visite mediche specialistiche, e altre attività sanitarie, che non erano previste nell’autorizzazione sanitaria rilasciata dall’Asp di Agrigento. L’operazione è stata portata a termine dai carabinieri del Nas di Palermo, con la collaborazione del personale del dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria provinciale, nell’abitato canicattinese.

Il legale responsabile della struttura medica, un quarantenne del luogo, è stato denunciato, a piede libero, alla Procura della Repubblica, “per aver svolto o fatto svolgere attività sanitarie non autorizzate”.

Il centro è stato anche sanzionato amministrativamente, con una multa da 861 euro, in quanto sono stati eseguiti anche trattamenti di estetica. Anche su questo aspetto, l’estetista, a quanto pare, non aveva i requisiti professionali per svolgere questa attività lavorativa. Alla fine dell’ispezione, sono state sospese naturalmente le attività sanitarie svolte abusivamente.