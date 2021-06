Rissa in piazza: un ferito e 4 denunciati (due sono ragazze)

Quattro giovani, fra cui due ragazze, sono stati denunciati a piede libero, dai carabinieri della Stazione di Raffadali, per l’ipotesi di rissa. Un di loro, un ventunenne rimasto ferito, è finito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, di Agrigento, dove i medici gli hanno diagnosticato escoriazioni, e lesioni guaribili in otto giorni.

I motivi che hanno innescato la zuffa, la seconda registratosi nel giro di pochi giorni a Raffadali, non risultano ancora essere chiari. I carabinieri, nella notte fra venerdì e ieri, sono intervenuti in piazza Progresso, dove era stato, appunto, segnalata una rissa.

A darsele di santa ragione sono state due ventenni, una di origine tunisina, e l’altra raffadalese, e due ragazzi di Raffadali di 21 e 23 anni. I militari dell’Arma, in poco tempo, hanno ripristinato la calma. Qualche giorno prima, i carabinieri erano intervenuti sempre in piazza per un altra baruffa. Non avevano però trovato nessuno, se non un giovane ferito che era stato portato in ospedale.