Visite guidate, laboratori e serate letterarie a Casa Pirandello

Un vero bosco incantato, popolato da elfi ballerini, principesse sbrilluccicanti, re con le corone di cartone e vecchi signori ingobbiti: i personaggi delle favole scendono in campo per animare il periodo delle feste a Casa Pirandello, ad Agrigento. Poi il secondo dei Martedì pirandelliani, declinato sul filo della musica: sono due degli appuntamenti gratuiti che CoopCulture ha organizzato per salutare il nuovo anno e presentare il nuovo allestimento della casa-museo realizzato dalla Soprintendenza dei Beni culturali di Agrigento.

Domenica (2 gennaio) dalle 17 gli artisti di Casa del Musical guidati da Marco Savatteri, invaderanno pacificamente la casa-museo per presentare “Il bosco incantato”, vera e propria operina musicale adatta a grandi e piccini: un modo per parlare di tematiche ambientali, del bisogno di essere più “green” e attenti al pianeta, sì, ma sul filo della musica e della leggerezza. “Il bosco incantato” – che in questi giorni sta girando la Sicilia – ritorna dunque a casa, nella città dove ha sede la compagnia. A corredo dello spettacolo, Casa Pirandello ospiterà anche la visita guidata al museo appena riallestito in modalità 4.0 e laboratori di teatralizzazione dedicati alle famiglie. Il tutto riscoprendo la storia di uno dei drammaturghi più importanti del Secolo breve, attraverso i suoi scritti, le lettere, gli oggetti personali che con questo nuovo allestimento multisensoriale, paiono prendere vita.