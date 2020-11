Visita di cortesia del sindaco Miccichè all’Accademia “Michelangelo”

AGRIGENTO. Il sindaco Franco Miccichè, accompagnato dagli assessori Franco Picarella e Costantino Ciulla, ha fatto visita ieri pomeriggio al preside dell’Accademia delle Belle Arti Michelangelo di Agrigento, Alfredo Prado. E’ stata l’occasione per discutere dell’importanza dello sbocco professionale che l’Accademia può offrire per molti giovani agrigentini e del contributo che l’Accademia può dare per migliorare l’immagine della città. E’ seguita una visita della bella struttura che una volta occupava una scuola elementare e che ora è diventata una sede elegante e prestigiosa nel cuore della città. A accompagnare il prof. Prado c’erano i professori Biondi e Capraro.