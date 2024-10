Lo scorso fine settimana, Agrigento ha avuto l’onore di ospitare la Governatrice dell’Inner Wheel, Lella Pavone Pavarino, accompagnata dalla segretaria Francesca Gulino Bonsignore. L’incontro è stato organizzato con le sezioni locali di Agrigento e Licata, presiedute rispettivamente da Lea Ceserani e Rita Provenzani.

Le socie delle due sezioni hanno accolto calorosamente la Governatrice, dando inizio a una giornata ricca di eventi culturali e di confronto. La prima tappa è stata il Museo Civico, dove una visita guidata ha permesso di scoprire le meraviglie artistiche e storiche del territorio. Successivamente, il gruppo si è spostato al Monastero di Santo Spirito, dove le suore di clausura hanno deliziato le ospiti con una degustazione di dolci tipici, preparati con cura e dedizione.

L’assemblea si è tenuta in un noto albergo della città, dove sono stati presentati i programmi dell’anno sociale delle due sezioni del club service. Lea Ceserani ha illustrato l’istituzione di commissioni tematiche, volute dalla stessa Governatrice, che si occuperanno di vari ambiti, tra cui sociale, culturale e ambientale. Questo impegno si inserisce nel contesto dell’Anno di Capitale della Cultura, un’occasione speciale per valorizzare il patrimonio e le tradizioni di Agrigento. In particolare, si prevede di sviluppare progetti a favore delle api, sottolineando l’importanza della sostenibilità ambientale.

Durante l’assemblea, sono state accolte due nuove socie nel club di Agrigento: Cristina Iacono, ex funzionario regionale e ricercatrice attiva nel campo culturale, e Rosalba Alletto, funzionario presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Regione Sicilia. Un passo importante per il club, che si arricchisce di nuove competenze e energie.

La visita della Governatrice si è conclusa con un pranzo conviviale, un momento di condivisione e convivialità che ha rinforzato i legami tra le socie e ha rappresentato un significativo scambio di idee e progetti per il futuro.

Questa giornata ha messo in luce non solo l’impegno dell’Inner Wheel nel promuovere attività sociali e culturali, ma anche l’importanza della comunità nel sostenere iniziative che valorizzano il patrimonio locale e il benessere collettivo. Un evento che resterà nella memoria delle partecipanti e che segna un nuovo capitolo per le sezioni di Agrigento e Licata.

