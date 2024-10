Dopo il trionfo dell’estate con LeFabbricheFest, la nuova rassegna “Fabbriche di Libri” si prepara a debuttare con una prima edizione in versione invernale, portando ad Agrigento un ricco calendario di eventi culturali a partire dal 30 ottobre sino alla fine di aprile.

Ancora una volta con la cura e la direzione artistica di Beniamino Biondi e di Alice Titone, questo nuovo appuntamento si propone di celebrare la letteratura attraverso presentazioni di libri che coinvolgeranno autori di spicco e grandi marchi editoriali.

Le Fabbriche della Fondazione Orestiadi, location ricca di storia e di fascino, ospiteranno lettori e appassionati in un’atmosfera calda e accogliente, ideale per scoprire nuove opere e partecipare a dibattiti stimolanti.

“Fabbriche di Libri” punta a rafforzare il legame tra comunità e cultura, rendendo la lettura un’esperienza condivisa e interattiva. Un’occasione imperdibile per tutti coloro che amano i libri e vogliono vivere un inverno all’insegna della creatività e della riflessione, con il proposito di edizioni successive che sempre di più individueranno la qualità del percorso culturale.

Primo appuntamento con la scrittrice Bernardina Rago e il suo libro che sta ottenendo enorme successo, “Il Gattopardo a guardia del muro” (Edizioni Feltrinelli), in cui si racconta la corsa a ostacoli della traduzione di un romanzo che sembra antitetico a tutto quello che ha rappresentato la Repubblica Democratica Tedesca (DDR). Merito di una testimonial cocciuta e speciale e di una sua particolare postfazione.

Mercoledì 30 ottobre alle ore 17:30 a Le Fabbriche (Via San Francesco 1, Agrigento). Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp