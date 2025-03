La Questura di Agrigento ha accolto l’Ambasciatrice della Costa d’Avorio in Italia, accompagnata da una delegazione ivoriana, in visita presso l’Hotspot di Lampedusa. Durante la visita, l’Ambasciatrice ha incontrato i funzionari della Polizia di Stato in servizio sull’isola che hanno illustrato le procedure adottate ogni qualvolta avvengono sbarchi di migranti.

“Le Forze dell’Ordine, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, associazioni umanitari ed autorità locali, lavorano quotidianamente per assicurare che tutte le operazioni di accoglienza siano gestite in modo tale da non compromettere l’ordine pubblico e la sicurezza a Lampedusa, ma contestualmente offrire supporto ed assistenza ai migranti”, scrivono dalla Questura.

