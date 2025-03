Il personale della Guardia di finanza del Comando provinciale di Caltanissetta, nell’ambito dell’operazione ‘Pesi massimi’, ha sequestrato oltre 30.000 dosi di prodotti anabolizzanti illegali e farmaci non autorizzati, suddivisi in capsule e fiale, per i quali è prevista la prescrizione medica obbligatoria. Il giro di affari è stimato dagli investigatori in circa 100mila euro.

Le indagini, avviate nel 2024 delle Fiamme gialle, si sono avvalse delle analisi di vendita su internet e di social network e ha permesso di rivelare l’esistenza di una rete commerciale dedita al traffico di sostanze anabolizzanti di provenienza estera, finalizzate a rifornire palestre e, più in generale, consumatori nisseni e di alcune vicine province.

