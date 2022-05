Visita a Naro del Viceministro Morelli

Il Viceministro alle Infrastrutture e Mobilità, Alessandro Morelli, è stato ricevuto a Naro nella giornata di ieri, 19 maggio , nel Palazzo di Città di Naro, dal sindaco Maria Grazia Brandara. Il Viceministro ha effettuato un sopralluogo nelle infrastrutture della diga San Giovanni e ha assicurato il suo interessamento per le infrastrutture della Città, della quale l’hanno particolarmente attratto le bellezze monumentali e naturali, Presente al Comune anche il Prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa. Prima di Naro, il viceministro è stato a Palermo per fare il punto sulle infrastrutture cittadine. L‘esponente del Governo si è soffermato anche sul Ponte di Messina sottolineando che “non realizzarlo è un’antitesi rispetto agli importantissimi investimenti che Italia e Europa stanno facendo sul Meridione e la Sicilia. Non realizzare quest’opera sarebbe una cosa antistorica”, sottolineando il fatto che la Sicilia è la migliore piattaforma logistica che l’Europa può avere”.