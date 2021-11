Violenza sulle donne, Scavone: «Nuove risorse per 31 case di accoglienza»

Quasi 900 mila euro alle case di accoglienza a indirizzo segreto in Sicilia. In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, che si celebra domani, il governo Musumeci manifesta il proprio impegno concreto per potenziare gli strumenti in difesa delle donne vittime di abusi e per promuovere il loro reinserimento sociale e forme di indipendenza economica.

È stato appena pubblicato sul sito internet del dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali il decreto che ripartisce oltre 892 mila euro del bilancio regionale destinati alla gestione e all’implementazione di nuovi servizi delle case di accoglienza a indirizzo segreto e strutture di ospitalità in emergenza. Saranno 31 gli enti che beneficeranno di questi contributi e l’elenco è consultabile al seguente link https://www.regione. sicilia.it/istituzioni/ servizi-informativi/decreti-e- direttive/impegno-somme-ddg- n309-07042020-avviso-pubblico- l-erogazione-contributi- finalizzati-alla-gestione-ed- all-implementazione-nuovi- servizi-case