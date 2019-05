Violenza sulle donne e tutela dei minori: nasce un tavolo inter-istituzionale

Ad Agrigento in occasione della giornata di studi sull’ascolto delle fasce deboli con il tema “Ascoltare per apprendere, per capire, e per tutelare” che si è svolto oggi nell’aula Livatino del Tribunale, il procuratore capo Luigi Patronaggio ha presentato un tavolo inter-istituzionale a tutela delle donne e dei soggetti deboli.

Il progetto, realizzato in collaborazione con il prefetto di Agrigento Dario Caputo, ha lo scopo di creare una rete inter-istituzionale di interventi per azioni integrate a favore delle donne e degli altri soggetti deboli, di formare gli operatori del settore: polizia giudiziaria, operatori sanitari, operatori del settore scolastico, di raccogliere dati ed elaborazioni statistiche; di avviare campagne di informazione e di sensibilizzazione sul territorio e di realizzare spazi protetti e di ascolto per le donne e per i minori vittime di violenze. Ad inizio dei lavori della giornata di studi (utile anche come corso di formazione per gli avvocati), hanno portato i saluti Pietro Falcone, presidente del Tribunale di Agrigento; Luigi Patronaggio, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento e l’avv. Antonino Maria Cremona, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento. Numerosi gli interventi nel corso dei lavori: Antonella Gallo Carrabba (Centro antiviolenza e antistalking “Telefono aiuto” di Agrigento) ha dibattuto sul tema “L’assistenza presso i centri antiviolenza”; l’avv. Antonino Gaziano (Consiglio di disciplina Palermo) su “L’accoglienza legale nel settore penale”; l’avv. Rosalba Cassaro (C.P.O. Agrigento) su “L’accoglienza legale nel settore civile”; Alessia Sinatra (Procura D.D.A. Palermo) su “La fase delle indagini preliminari e del processo penale”; Marcella Ferrara (Ufficio GIP Tribunale Palermo) su “L’incidente probatorio e l’esame dibattimentale”; il prof. Mario Grifo (Università del Sannio) su “Le questioni giuridiche” e Cristina Camilleri (D.S.M. Agrigento) su “I profili psichiatrici e psicologici”.