Palasport «La Malfa» ancora chiuso: si scava per gli allacci idrici

Non c’è ancora una data ma ormai siamo in dirittura d’arrivo per l’inaugurazione del nuovo Palazzetto dello sport di via Ugo La Malfa. L’assessore Gabriella Battaglia che più di un mese fa aveva annunciato tempi rapidi per la consegna della struttura al Comune, sta monitorando la situazione ed ha annunciato che già è stato realizzato l’allaccio alla rete del gas mentre ci sono attualmente lavori in corso per l’allaccio idrico e fognario. Da quasi quattro mesi, però nei pressi del cantiere alle spalle del grande spazio di via La Malfa, non si vede più un operaio della ditta «Tomasino Metalzinco Srl» che ha eseguito i lavori. «Faremo un nuovo sopralluogo – ha detto l’assessore ai Lavori pubblici – ma confermo che la struttura, per quanto riguarda la parte interna è già completa.

FOTO DA FACEBOOK