L’incontro ha visto la partecipazione di illustri esperti, tra cui la prof.ssa Giovanna Pisano, Dirigente Scolastico dell’IISS “N.Gallo” di Agrigento, la Dott.ssa Carola Depaoli, Presidente dell’ANDE Agrigento, la Dott.ssa Antonella Gallo Carabba, Sociologa del Centro Antiviolenza e Antistalking “Telefono Aiuto”, la Dott.ssa Maria Concetta Bartolomeo, Psicologa dello stesso Centro, e il Capitano Dott.ssa Annamaria Putortì, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Agrigento.

Il tema centrale dell’incontro è stato quello della violenza, sottolineando che non si limita alla violenza fisica ma si estende anche a quella psicologica. Le esperte hanno illustrato come comportamenti come il controllo eccessivo da parte del partner, il divieto di frequentare certi ambienti o l’isolamento sociale possano essere altrettanto dannosi e rappresentare forme subdole di violenza. In particolare, sono stati riportati casi di gelosia patologica, come ad esempio un fidanzato che impedisce alla propria compagna di partecipare a una gita scolastica o di sedersi accanto a un compagno di classe maschio.

La dottoressa Carasco e la dottoressa Gallocarabba hanno quindi invitato gli studenti a riflettere su come riconoscere queste dinamiche in ambito relazionale, educando alla consapevolezza e al rispetto reciproco. Particolare attenzione è stata dedicata all’importanza di denunciare, come ha sottolineato anche il comandante Putortì, che ha parlato dell’importanza di rivolgersi alle forze dell’ordine non solo in caso di denuncia formale, ma anche per ricevere un supporto nelle situazioni di difficoltà.

Un aspetto molto importante emerso dall’incontro è stato l’esistenza di spazi protetti come la “Stanza Rosa” all’interno della caserma dei Carabinieri, un ambiente confidenziale dove le donne e le ragazze in difficoltà possono parlare liberamente e ricevere aiuto, senza timore di essere giudicate o inascoltate.

In conclusione, l’incontro ha rappresentato un’opportunità di sensibilizzazione e di crescita, con l’obiettivo di formare le nuove generazioni a riconoscere e contrastare ogni forma di violenza, non solo quella fisica ma anche quella psicologica, che troppo spesso passa inosservata. Gli studenti hanno partecipato attivamente alla discussione, ponendo domande e riflettendo sulle tematiche trattate, consapevoli che il cambiamento comincia dalla consapevolezza.

